Daniela Wurbs vom Projekt KickIn! erklärt, was zu tun ist, um mehr Menschen Teilhabe am Fußball zu ermöglichen und Diskriminierung zu verbannen.

Daniela Wurbs weiß nur zu gut, warum ihre Arbeit wichtig ist: Als langjährige Fanfunktionärin hat die 44-Jährige selbst Sexismus und Diskriminierung im Fußball erlebt. Und sie hat sich vorgenommen, daran etwas zu ändern: Wurbs leitet in Hamburg das Projekt KickIn!, eine Beratungsstelle für Inklusion, die sich für Vielfalt im Profi-Fußball einsetzt. Mit Unterstützungsangeboten, Qualifizierungen und Serviceangeboten wollen Wurbs und ihr Team dafür sorgen, dass mehr Menschen am Fußball teilnehmen können – auf der Tribüne, aber auch in Vereinsstrukturen und im aktiven Sport. Im Podcast erklärt die St.-Pauli-Anhängerin, warum sich der Fußball mit Veränderungen so schwertut, welche Maßstäbe die Europameisterschaft 2024 in Deutschland bei der Inklusion setzen soll und was wir alle tun können, um Barrieren im Fußball abzubauen.