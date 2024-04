Diesmal wird mit einem Harry-Potter-Nerd gefachsimpelt und gerätselt. Und es gibt Karten zu gewinnen für „Harry Potter und das verwunschene Kind‟

In dieser Folge von „Lumos‟ hat Moderatorin Birgit Reuther einen echten, enthusiastischen Harry-Potter-Nerd zu Gast: Sebastian Günther, seines Zeichens Producer im Podcast-Team des Hamburger Abendblatts. Seit seiner Kindheit ist er ein absoluter Überfan der magischen Welt rund um den berühmten Zauberlehrling. Im Gespräch erkunden die beiden die weit verzweigte Fankultur, die sich um Harry Potter gebildet hat. Sie tauchen ein in die Faszination für die Bücher, Filme, Computerspiele und das Theaterstück. Es geht darum, wie Harry Potter lebenslange Verbindungen schafft, aber auch für Diskussionen sorgt. Und bei einfachen bis kniffligen Rätsel-Fragen ist dann nicht nur Euer Wissen über Hogwarts, Hagrid und Co. gefragt. Es gibt auch Karten zu gewinnen für die effektvolle Inszenierung von „Harry Potter und das verwunschene Kind‟ im Hamburger Mehr!Theater. Also: Zuhören und Miträtseln lohnt sich! Einsendeschluss ist der 18. April 2024. Alle Details zum Gewinnspiel findet Ihr in den Shownotes.