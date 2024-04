Liebe im Beet. Ampel-Regierung beschließt Bezahlkarte. Immer Ärger mit der Fahrradpolizei. Was war noch mal am 20. April? Richtig: Weltkifftag. Im Mutmachpodcast von Funke starten Paul und Hajo Schumacher mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem in die Woche. Unsere Themen: Paul trommelt mit seiner Band vorm Brandenburger Tor. Treffen mit Richter Müller. Kräuterband und Samenkrise. Interview mit einem trickreichen Nazi. Höcke und die Meldemuschis. Tomatensalat mit Cannabis-Pesto. Wann ziehen wir endlich aufs Land? Achtung: Wir wollen umbauen und brauchen Eure Meinung. Bitte schreibt uns über Instagram oder mailt. Plus: Politikerklärer Jörg Quoos weiß, was die Woche wichtig wird und gibt einen wertvollen TV-Tip. Folge 736.

Unsere Termine für diese Woche:

10.4. Essen. Funke-Lounge, 18.30 Uhr. Live-Aufzeichnung des preisgekrönten Sexpodcasts „ich frage für einen Freund“ mit Katrin Hinrichs und Hajo Schumacher.

11.4. Erscheinungstag von „Die Psychologie des Waldes: Selbsterkenntnis, Neuausrichtung und innerer Frieden durch Waldcoaching“ von Suse Schumacher, Kailash-Verlag, 24 Euro.

11.4. Rheine, Modehaus Böckmann, 18 Uhr. Lesung aus „Achilles. Nur der Tod ist schneller. Laufende Ermittlungen mit Kommissar Peer Pedes.“ Ein Läuferkrimi.

12.4. 22 Uhr. Kölner-Treff im WDR mit tollen Gästen.

Literaturempfehlungen:

Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher

Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren

Klartext Verlag.

Michael Meisheit + Hajo Schumacher

Nur der Tod ist schneller – Laufende Ermittlungen, Kriminalroman, Droemer Knaur Verlag.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de