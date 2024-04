Kaiserslautern-Trainer Friedhelm Funkel über Party nach Einzug ins Pokalfinale. Warum er mit dem HSV und Steffen Baumgart sympathisiert.

Spielt der HSV ein siebtes Jahr in Folge in der Zweiten Liga? Nach dem 1:1 in Fürth und dem Absturz auf Platz vier droht die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart sogar die Relegation zu verpassen. Der Abstand auf Holstein Kiel und damit einen direkten Aufstiegsplatz beträgt bereits sieben Punkte. In unserer heutigen Folge von „HSV – wir müssen reden“ ist es also höchste Zeit, mit Friedhelm Funkel einen echten Aufstiegsexperten zu Wort kommen zu lassen, der zudem mit Baumgart befreundet ist.

Funkel ist sechsmal in seiner langen Karriere als Trainer aufgestiegen. In diesem Podcast spricht er über seine Erfahrung, mit Drucksituation umzugehen und gleichzeitig im richtigen Moment auf seine Ratgeber zu hören. Zu diesen zählt unter anderem seine Frau. Erfahren Sie auch, wie Funkel eine Sympathie für den HSV entwickelte und warum er an Steffen Baumgart und den Aufstieg der Hamburger glaubt. Wenngleich er einräumt, dass der Erfolg auch erst in der nächsten Saison eintreten könnte.