Es gibt supernervige Fragen, die wir uns eigentlich nicht mehr stellen sollten – und dennoch begegnen sie uns auf Schritt und Tritt. Was ist deutsch? Wer ist deutsch? Wer gehört dazu und wer nicht?

„Ich steh doch nicht morgens auf, guck in den Spiegel und frag mich: Bist du mehr türkisch oder mehr deutsch?“ Was sich die Journalistin Pinar Atalay stattdessen fragt, erfahrt Ihr in der 3. Folge von Mikas Matrix. Welche Erfahrungen sie als türkischstämmiges Einwanderungskind gemacht hat zum Beispiel, wie sie auf die Erziehung der Mädchen in der Community blickt und auf das Leben der Frauen.

Türk:innen in Deutschland. Wie ignorant, nachlässig oder rassistisch gehen wir mit ihnen um? Scheitert die Integration häufig bereits am Namen? Vielleicht auch an dem verdammten Kopftuch? Oder sollten wir uns mal locker machen statt deshalb ein Drama zu veranstalten?

Doch es gibt ja nicht nur diese Themen in Mikas Matrix, dem Podcast, der Politik feministisch dreht: Da sind auch die „Nachrichten aus dem Patriarchat“, oder eine erstaunliche Geschichte aus dem Ausland, der männlich-besserwisserische Zwischenruf oder die Kolumne „Sexistische Kackscheiße“.

