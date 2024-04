Keine Termine bei akuten Beschwerden wie Fieber oder Durchfall, Aufnahme-Stopp für neugeborene Patienten: Der Mangel an Kinderärzten ist in Hamburg flächendeckend ein großes Thema, besonders schwierig ist die Versorgungslage aber in Stadtteilen wie beispielsweise Wilhelmsburg. Dort arbeitet Dr. Martin Rustige seit fünf Jahren als einer von fünf Kinderärzten im Asklepios Gesundheitszentrum Wilhelmsburg. Was er erlebt, was Kinder und Familien beschäftigt, das erzählt er in dieser Folge.