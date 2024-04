Wer ist Peer Pedes und was hat er mit Achim Achilles zu tun? Suse und Paul Schumacher haben sich für diese Folge den Roman- und Drehbuchautor Michael Meisheit, der 20 Jahre als Chefautor für die Lindenstraße geschrieben hat, eingeladen. Zusammen mit Vater Hajo hat Meisheit gerade seinen ersten deutschen Läuferkrimi veröffentlicht. Wie schreibt man als Nichtläufer einen Läuferkrimi? Was macht einen guten Plot aus? Wie werden emotionale Geschichten erzählt? Was hat er von Hans W. Geißendörfer gelernt? Wie viele Charaktere verträgt eine gute Geschichte? Ist ihm Peer Pedes sympathisch? Wer ist Koslowski und welche Regeln sollten beim Krimischreiben unbedingt beachtet werden? Was steht in Hajos geheimen WhatsApp Nachrichten und wie geht es Paul mit dem Schreibstil seines Vaters? Plus: Wer ist Vanessa Mansini? Folge 734.

Wer ist Peer Pedes und was hat er mit Achim Achilles zu tun? Suse und Paul Schumacher haben sich für diese Folge den Roman- und Drehbuchautor Michael Meisheit, der 20 Jahre als Chefautor für die Lindenstraße geschrieben hat, eingeladen. Zusammen mit Vater Hajo hat Meisheit gerade seinen ersten deutschen Läuferkrimi veröffentlicht. Wie schreibt man als Nichtläufer einen Läuferkrimi? Was macht einen guten Plot aus? Wie werden emotionale Geschichten erzählt? Was hat er von Hans W. Geißendörfer gelernt? Wie viele Charaktere verträgt eine gute Geschichte? Ist ihm Peer Pedes sympathisch? Wer ist Koslowski und welche Regeln sollten beim Krimischreiben unbedingt beachtet werden? Was steht in Hajos geheimen WhatsApp Nachrichten und wie geht es Paul mit dem Schreibstil seines Vaters? Plus: Wer ist Vanessa Mansini? Folge 734.

Das Buch: Nur der Tod ist schneller, Droemer Knaur, 15,99 €

Michael Meisheit auf Wikipedia

Die Homepage von Michael Meisheit

Achilles auf Instagram

Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen

Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher

Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren

Klartext Verlag.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de