Ein Gespräch mit Bernd Ahlert über seine Weinexpertise, edle Tropfen und 8000 Flaschen im Keller. Der 49-Jährige ist als Sommelier im Tipken’s by Nils Henkel Gourmetrestaurant – das nach der Podcast-Aufzeichnung mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde - im luxuriösen Severin’s Resort & Spa in Keitum tätig.

Bernd Ahlert ist in Greven im Münsterland aufgewachsen. Ahlert studierte Rechtswissenschaften an der Universität Münster bis zum ersten Staatsexamen und war viele Jahre als freier Journalist tätig. Als Quereinsteiger kam er in die Gastronomie, eröffnete 2009 im heimischen Münster das Restaurant Brust oder Keule, das sich mit seiner gehobenen Küche einen Namen machte. Nach zehn Jahren Selbständigkeit gab Ahlert das Lokal ab, das heute noch in der Kurzform BOK existiert und inzwischen ebenfalls einen Michelin-Stern hat.

Es folgte eine kurze Station als Restaurantleiter in Hamburg. Doch dann kam Corona und durch Zufall ging es auf die Insel. Dort ist der Sommeliermeister jetzt im Tipken’s angekommen.

Weitere Folgen unter https://www.abendblatt.de/podcast