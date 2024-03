Warum Christian Walte und seine Ranger in Hamburgs 37 Naturschutzgebieten, patrouillieren, was sie dort tun und was sie für Hamburgs Zukunft bewegen.

„Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick, im Tale grünet Hoffnungsglück…“ heißt es in Goethes „Osterspaziergang“. Ab Ostern zieht es die Menschen auch in Hamburg wieder hinaus ins Grüne. Damit beginnt auch die die Hochsaison für ein wohl bislang kaum bekanntes Team der Hamburger Umweltbehörde: die Ranger. Berndt Röttger, stv. Chefredakteur spricht im Podcast „Komplizen für die Zukunft“ mit Christian Walte, dem Chef der Hamburger Ranger über die Arbeit seines Teams, den Zustand der Hamburger Naturschutzgebiete und die Herausforderungen für die Zukunft.

Weitere Podcast unter: www.abendblatt.de/podcast