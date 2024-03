Schon mal vom geduldigen Bohren dicker Bretter gehört? Von Verantwortungs- und Gesinnungsethik?

Schon mal vom geduldigen Bohren dicker Bretter gehört? Von Verantwortungs- und Gesinnungsethik? Oder „Politik als Beruf“? Der Soziologe Max Weber hat viele gedankliche Grundlagen der deutschen Politik geschaffen. Und kaum jemand kennt Weber besser als Professor Dirk Kaesler. Im Mutmachpodcast von Funke erklärt Kaesler, warum Weber beim Bewerten von Lindner und Scholz, von Habeck und Wagenknecht, von Höcke und Putin hilft, warum Webers Betrachtungen über Macht, Eitelkeit und Verantwortung von zeitloser Schönheit sind und was einen Muttersohn von einem Muttersöhnchen unterscheidet. Plus: Warum Protestanten so erfolgreich sind. Folge 732.

Dirk Kaesler: Max Weber: Preuße, Denker, Muttersohn

