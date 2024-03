Klimaziele in Sicht, Energiekrise beendet, Wirtschaft berappelt sich. Kaum zu glauben, aber es gibt tatsächlich gute Nachrichten.

Klimaziele in Sicht, Energiekrise beendet, Wirtschaft berappelt sich. Kaum zu glauben, aber es gibt tatsächlich gute Nachrichten. Mehr davon im frischen Mutmachpodcast von Funke mit Paul und Hajo Schumacher. Die Themen: Ab an die frische Luft. Wenn Fische in Utrecht klingeln. Tanzen für den Frieden und Grüße aus Odessa. Dank an Werner, Anke und Kirsten. Markus, pflanz! Wir Drei-Streifen-Patrioten. Ist man mit 30 erwachsen? Der Lichtraumschnitt, die Fleischtomate Corazon und eine Karotte namens dark purple. Plus: Cartoon-Buch zu gewinnen. Folge 731.

Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher

Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren

Klartext Verlag.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de