Er müsste qua Amt eigentlich Antworten auf alle Fragen haben, die sich vielen zur Zukunft des Journalismus in Deutschland stellen. Christopher Buschow ist seit Anfang des Jahres Professor für Digitalen Journalismus an der Technischen Universität Hamburg und Leiter des entsprechenden Fachgebiets an der Hamburg Media School. In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ spricht er über den Zusammenhang von Journalismus und einer funktionierenden Demokratie, die Zukunft der gedruckten Tageszeitung und wie man Menschen unter 30 erreicht. https://www.abendblatt.de/podcast/entscheider-treffen-haider