Sie hat Kunst und Philosophie mit dem Ziel studiert, Lehrerin zu werden. Doch dann kamen ganz viele kluge Gedanken und Sätze dazwischen, und ein Ministerium, dass einfach ein Video von ihr ins Internet stellte, ohne zu fragen. Spätestens seit dem ist Mona Harry eine der bekanntesten Poetry-Slamerinnen Deutschlands, und lebt von ihrer Sprachkunst. In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ spricht sie über eine magische Grenze, eine Liebeserklärung an den Norden und verrät, warum sie das Publikum auf dem Land so liebt. https://www.abendblatt.de/podcast/entscheider-treffen-haider