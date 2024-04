Ihre Organisation hat in Hamburg etwa doppelt so viele Mitglieder wie die Grünen, nämlich mehr als 11.000 – und die Zahl wächst immer weiter. Woran liegt das? Was macht der Bund für Umwelt und Naturschutz anders (besser) als etwa die Parteien? Und wieso ist der Kampf um die Demokratie im Kampf gegen den Klimawandel so wichtig? Darüber spricht Sabine Sommer, Jahrgang 1975, in unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“. https://www.abendblatt.de/podcast/entscheider-treffen-haider