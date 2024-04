Er steht dem Chor vor, der wie kein anderer das Leben feiert, und dafür von immer mehr Menschen selbst gefeiert wird. Dabei wollte Jan-Christof Scheibe eigentlich niemals Chorleiter werden, dass und wie er zu „Heaven can wait“ gekommen ist, war wie so vieles in seiner außergewöhnlichen Berufslaufbahn ein Zufall. In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ erzählt Scheibe – so nennen ihn die meisten -, wie es ist, mit Menschen zwischen 70 und 93 auf den Bühnen großer Theater Lieder zu singen, die deren Enkelkinder gut finden. Er verrät, was als nächstes kommt und wie man mitmachen kann, selbst wenn man es nicht in den Chor geschafft hat. https://www.abendblatt.de/podcast/entscheider-treffen-haider