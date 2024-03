Wie Tenor Andreas Schager sich seine Kräfte einteilt und mit Opern-Stress umgeht, erfahren Sie in dieser Folge von „Erstklassisch mit Mischke“

Wächst man in Rohrbach an der Gölsen irgendwo in Oberösterreich auf, ist der Weg zu den Wagner-Festspielen nach Bayreuth noch ziemlich weit. Dass die Kühe im heimischen Stall aber schon damals (vom Tierarzt) nach Wagner-Heldinnen benannt wurden, hätte Andreas Schager früh zu denken ge-ben können. Aus ihm wurde schnell ein erfolgreicher Tenor – allerdings spezialisiert vor allem auf Operette und Leichteres. Heldentenor und Wagner weltweit kam erst später. Inzwischen ist Schager an allen großen Häusern der Musikwelt auf alle großen Wagner-Partien seiner Stimmlage abonniert. Das ist toll, kann aber auch schlauchen. Deswegen drehte sich das Gespräch mit ihm um das Leitmotiv „Kraft“. Er berichtete außerdem, welche Superkraft er gern hätte. Mehr dazu in dieser Folge von „Erstklassisch mit Mischke“. (www.abendblatt.de/podcast)