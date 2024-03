Im Mutmach-Podcast von FUNKE spricht Suse mit der Journalistin und Autorin Anne Hansen über eine lange Krankheit.

„Der würde auch mit uns Fernsehen gucken“, im Mutmach-Podcast von FUNKE spricht Suse mit der Journalistin und Autorin Anne Hansen über eine lange Krankheit, die sie ausknockte und wie ein Schaf sie wieder heilte. Wie es ist, zurück aufs Land nach Nordfriesland zu ziehen. Warum sie inzwischen zehn Paar Gummistiefel hat und das bunte Leben in Berlin keine Alternative mehr für sie ist. Welche verschiedenen Persönlichkeiten es in einer Schafherde gibt. Warum sie inzwischen steife Brisen mag. Wie ein Schaf-Freund einen Menschen findet. Wie Tiere kommunizieren und welche Heilkraft sie besitzen. Plus: Ein Resilienz-Booster auf vier Pfoten. Folge 729.

Das Buch von Anne Hansen: Und dann kam Lämmchen

Homepage von Anne Hansen

