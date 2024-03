Heute geht es um den Nationalpark Ostsee, um den viel gestritten wurde und der jetzt doch nicht kommt. Weitere Themen: Die Zahl der Fahrraddiebstähle in Hamburg geht deutlich zurück, in Ottensen schließt ein weiterer bekannter Laden – und der HSV verlängert mit dem Mann, der am Wochenende das 1:0 gegen Wiesbaden geschossen hat.