Heute geht es um den norddeutschen Dreikampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Weitere Themen: Wer bezahlt die neuen Sozialraumläufer rund um den Hauptbahnhof, wer schmeißt E-Scooter auf Bahngleise – und warum sind die Einbruchszahlen in Blankenese so stark gestiegen?