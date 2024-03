Er war der letzte Chef von Gruner + Jahr, wurde dann Vorstandsvorsitzender von RTL Deutschland – um vor anderthalb Jahren von heute auf morgen aus der Medienwelt zu verschwinden.

Dort hatte man gedacht, dass Stephan Schäfer irgendwann bei einem anderen Verlag oder Sender wieder auftauchen würde; doch tatsächlich hat sich der Hamburger entschieden, etwas anderes zu tun. Gerade ist sein erstes Buch „25 letzte Sommer“ erschienen, das sofort zu einem Bestseller wurde, und man braucht nicht viel Fantasie, in dem gehetzten Erzähler, der sein Leben als endlose To-do-Liste empfindet und der an der Schlei auf den in sich ruhenden Kartoffelbauern Karl trifft, Schäfer selbst zu erkennen. Oder doch nicht? In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ spricht der Autor über seine Rückbesinnung auf das Schreiben, den Neuanfang, nachdem man Chef von Tausenden Mitarbeitern war und über die großen Fragen des Lebens, die das eigentliche Thema seines Romans sind.

https://www.abendblatt.de/podcast/entscheider-treffen-haider

Erfolgreiche Menschen aus Hamburg erzählen, wie sie geworden sind, was sie geworden sind.