Motivieren Trikots in Pink? Hat sich Lauterbach vergaloppiert? Im Mutmachpodcast von Funke erklären Paul und Hajo Schumacher, was wichtig wird.

Motivieren Trikots in Pink? Hat sich Lauterbach vergaloppiert? Paartherapie für Ampel-Politiker. Im Mutmachpodcast von Funke erklären Paul und Hajo Schumacher, was diese Woche wichtig wird. Und Funke-Politikchef Jörg Quoos fürchtet, dass die Cannabisfreigabe auf den letzten Metern noch scheitert. Weitere Themen: Känguruhwaisen adoptieren. Krankenpfleger klebt Hakenkreuze ab. Gepfefferte Bußgelder für Müllsünder. Abschied von Peter Kloeppel. Zuviel kostenlose Reklame für die AfD. Plant Putin ein Cannabis-Startup unter dem Namen Grasprom? Plus: Welch verheerendes Signal von den Bauernprotesten ausgeht. Folge 728.

