Heute geht es um den großen Andrang am Hamburger Flughafen, an dem allein am Sonntag 40.000 Passagiere erwartet werden. Weitere Themen: Neue Proteste an der Sternbrücke, Glück im Unglück bei einem schweren Unfall am begrünten Bunker – und wichtige Nachrichten für die Besitzer von Ferienwohnungen an der Nordsee.