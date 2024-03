Außerdem: Weitere Streiks in Deutschland, Kritik an Papst, Kandidaten für Präsidenten-Wahl in den USA und sieben Oscars für „Oppenheimer“

Moin, hallo und herzlich Willkommen.

Heute ist Freitag, der 15. März 2024.

Und das sind die Nachrichten der Woche.

Wir beginnen mit Nachrichten aus Deutschland:

In Deutschland gibt es weitere Streiks.

Das heißt: Die Menschen arbeiten nicht.

Weil sie mehr Geld oder bessere Bedingungen für ihre Arbeit wollen.

Aktuell streiken Mitarbeiter in Flug-Häfen in Deutschland.

Deshalb gibt es Tage, an denen keine Flugzeuge fliegen.

Und es gibt Streiks bei der Deutschen Bahn.

Deshalb gibt es Tage, an denen keine Züge fahren

Und jetzt: Die Nachrichten aus der ganzen Welt:

Israel kämpft in Gaza gegen die Terror-Gruppe Hamas.

Die Menschen in Gaza sind deshalb in einer schlechten Situation.

Sie haben nicht genug Essen, Wasser und Medikamente.

Am Donnerstag gab es Angriffe auf Menschen in Gaza.

Sie warteten auf Lebensmittel.

Mindestens 20 Menschen sind tot.

Und mindestens 150 Menschen wurden verletzt.

Das Gesundheits-Ministerium in Gaza sagt: Israel ist schuld daran.

Das Gesundheits-Ministerium ist unter der Kontrolle der Terror-Gruppe Hamas.

Viele Länder wollen den Menschen in Gaza helfen.

Es gibt jetzt eine See-Brücke nach Gaza.

Das heißt: Andere Länder schicken mit Schiffen Hilfe nach Gaza.

Die USA machen bei der See-Brücke mit.

Und auch die Europäische Union macht mit.

Die Schiffe mit den Hilfs-Gütern fahren von der Insel Zypern nach Gaza.

Deutschland hilft jetzt auch bei der Luft-Brücke für Gaza.

Das heißt: Flugzeuge werfen Hilfs-Güter über Gaza ab.

Die Situation der Ukraine im Krieg gegen Russland ist schlecht.

Weil die Ukraine zu wenig Waffen und Munition hat.

Aber in der letzten Woche machte die Ukraine einen großen Angriff auf Russland.

Die Ukraine machte den Angriff mit Drohnen.

Das war in der Nähe der Grenze bei Woronesch, Kursk und Belgorod.

In Russland sind vom 15. März bis zum 17. März Präsidenten-Wahlen.

Wahrscheinlich bleibt Wladimir Putin der Präsident Russlands.

Wladimir Putin ist seit 2012 der Präsident Russlands.

Und er war zwischen den Jahren 2000 und 2008 Präsident.

In der aktuellen Wahl hat Putin keine echten Gegner.

Die Wahlen sind nicht demokratisch.

Im November ist die Präsidenten-Wahl in den USA.

Jetzt ist sicher, wer bei der Wahl mitmacht.

Für die Partei der Demokraten macht Joe Biden bei der Wahl mit.

Joe Biden ist der aktuelle Präsident der USA.

Für die Partei der Republikaner macht Donald Trump bei der Wahl mit.

Donald Trump war von 2017 bis 2021 Präsident der USA.

Am Sonntag gab es die Oscars.

Die Oscars sind die wichtigsten Film-Preise der Welt.

Sie werden in jedem Jahr in Los Angeles in den USA vergeben.

Den Oscar für den besten Film bekam: "Oppenheimer" vom Regisseur Christopher Nolan.

Die Schauspielerin Emma Stone bekam den Oscar als beste Haupt-Darstellerin.

Sie spielte die Hauptrolle im Film "Poor Things".

Der Schauspieler Cillian Murphy bekam den Oscar als bester Haupt-Darsteller.

Er spielte im Film "Oppenheimer".

Der Film "Oppenheimer" bekam die meisten Oscars.

Er bekam sieben Oscars.

Und zum Schluss: Die gute Nachricht der Woche

In Deutschland kam 2023 mehr Energie aus Windkraft als aus Kohle.

Das ist gut.

Denn Wind-Kraft ist besser für die Umwelt.