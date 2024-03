Somellière Claudia Berg durchwandert die innere Welt ihrer Sinne ebenso gern wie die äußere Welt der Natur. Jetzt hat die Gastronomin beides verbunden: Auf Weinreisen durch Südtirol und die Pfalz bietet sie mehrtägige Wanderungen von Weingut zu Weingut an. Dabei lernen die Teilnehmer nicht nur Vieles über das Terroir, sondern erfahren es auch in persönliches Begegnungen und zahlreichen Verkostungen. Mehr Infos gibt es unter bergbegegnungen.de. Im Weinpodcast verkosten wir mit Claudia: 05:31 Al Passo del Leone Bianco 2021 vom Südtiroler Weingut Alois Lageder 18:57 Langenmorgen G. C. Riesling 2020 vom Weingut Dr. Bürklin-Wolf, 33:40 Franz Haas Lagrein Alto Adige DOC 2020 47:55 Kallstadt Spätburgunder 2019 vom Weingut Rings aus Freinsheim Das Weinpaket ist erhältlich bei www.hawesko.de/vierflaschen

