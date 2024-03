Ein Gespräch mit Elke Wenning über ihr bewegtes Leben, ehrenamtliches Engagement und ihre Arbeit als Veranstaltungsleiterin für den kursaal3 in Wenningstedt. Die Wahlinsulanerin kümmert sich im zehnten Jahr um das Programm und sorgt so für viel Kultur auf der Insel, prominente wie Schauspiel- und Kinostar Christoph Maria Herbst geben sich in diesem Jahr wieder die Ehre.

Elke Wenning stammt aus Oldenburg in Oldenburg, ist als Vollwaise in sechs Pflegefamilien aufgewachsen. Bereits 1977 kam die heute 69-Jährige nach Sylt, um in der Nordseeklinik zu arbeiten. Mit der Familie ging es in den 80er Jahren zur Entwicklungshilfe ins südliche Afrika. Zurück auf der Insel engagierte sich die zweifache Mutter ehrenamtlich und stieg mit ihrer Arbeit für das Meerkabarett immer tiefer in die Kulturszene ein. Mit dem Wechsel zum kursaal3 startete Wenning noch einmal durch, in einem Alter, in dem sich andere auf den wohlverdienten Ruhestand vorbereiten.

