Er berät große Unternehmen wie About You, Fielmann, Edeka oder Jägermeister, wenn es um neue Formen des Arbeitens geht – und ist einer der großen New-Work-Experten in Deutschland.

Christoph Magnussen (41) erzählt in unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ warum man New Work nicht mit No Work verwechseln darf, wieso die meisten Meetings in Unternehmen in der bisherigen Form überflüssig sind und abgeschafft gehören – und wieso gute Chefs immer auch gute Geschichtenerzähler sein müssen.

Weitere Folgen unter https://www.abendblatt.de/podcast