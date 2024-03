Young and handsome wie Statler und Waldorf. Wie peinlich wird der Wehrbericht? Sind Kreuzberger Hirne wirklich krank? Wenn das halbe Ohr fehlt - Sonne oder Mike Tyson? Bringt die Arschbomben-WM ein neues Sommermärchen? Im Mutmachpodcast von Funke starten Paul und Hajo Schumacher mit Witzigem, Wichtigem und Wirrem in die neue Woche. Unsere Themen: Warum kein Rücktritt beim Abhören? Dankbarkeit und geheimnisvolle Buchrücken. Sinnieren im Frühling. Schwule Pelikane brüten Nachwuchs aus. Wenn alte Männer Faxen machen. Wer ist Jake Paul? Azubis erfolgreich gegen Doppelprüfung in Thüringen, Jim Knopf und die Pfeife. Plus: Politikerklärer Jörg Quoos verrät, was die Woche wichtig wird. Folge 725.

Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher

Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren

Klartext Verlag.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de