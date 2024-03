Mikas Matrix: Der Podcast, der Politik feministisch dreht und zeigt, wie die Welt besser wird, wenn nicht nur Männer das Sagen haben.

Bascha Mika

Na, was denkt Ihr, gibt es am Weltfrauentag irgendetwas zu feiern? Wie steht es um die Rechte von Frauen weltweit? Sind überall nur Taliban und ihre fiesen Brüder am Werk oder haben Frauen viel mehr erreicht, als sie selbst manchmal glauben?

Um all diese Fragen geht es in der 1. Folge von Mikas Matrix. Dem Podcast, der Politik feministisch dreht, sich aufregt über den alltäglichen sexistischen Mist, und der zeigt, wie die Welt besser wird, wenn nicht nur Männer das Sagen haben. Diskutieren werde ich darüber mit meinem ersten Gast, der Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze.

Doch es gibt ja noch mehr in dieser Folge: Zum Beispiel die „Nachrichten aus dem Patriarchat“, eine interessante Geschichte aus dem Ausland, einen männlichen Zwischenruf oder die Kolumne „Sexistische Kackscheiße“ von Silke Burmester. Lasst Euch überraschen.