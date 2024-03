Pflegedienstleiter vom Albertinen Krankenhaus in Schnelsen erklärt, wie Menschen mit seelischen Erkrankungen geholfen werden kann.

Beschreibungstext (500 bis 1000 Zeichen): In der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Albertinen Krankenhaus in Schnelsen werden Menschen mit seelischen und sozialen Störungen auf für die unterschiedlichen Erkrankungen spezialisierten Stationen behandelt. Sven Christiansen arbeitet dort als Pflegedienstleiter. Ob Depression, Suchterkrankung oder schwere Psychose – seelisch Erkrankte müssen sich ernst genommen und geschützt fühlen, um offen für eine Behandlung zu sein. In dieser Folge der „Hamburger Klinikhelden“ erklärt Sven Christiansen wie die Pflegekräfte einen Bezug zu ihren Patienten aufbauen, wie immens wichtig der enge Austausch mit Ärzten und Therapeuten ist und setzt sich dafür ein, seelische Erkrankungen zu entstigmatisieren (www.abendblatt.de/podcast).