- Blankenese: Könnt Ihr nicht mal ein Oldtimer-Treffen organisieren? - Wieso haben wir das Gefühl, es wird mehr als früher gestreikt? - Ist das die beste Musik-Doku ALLER Zeiten? The Greatest Night In Pop

- VERDI erklärt, wer alles streiken wird - Horror pur

- Lionel Richie erklärt, wie We Are The World möglich wurde - Grossartig

- Lokalreporterin erklärt , warum jetzt auch Oldtimer-Fans auf die Barrikaden gehen - Ohne Worte

