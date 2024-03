„Der Wiedereinstieg in den Beruf sollte schon am ersten Tag der Behandlung mitgedacht werden“, sagt Jan Ole Schumacher. Steht da nicht aber zunächst die körperliche und psychische Genesung an? „Sicherlich“, sagt der Leiter der Ergotherapie vom Zentrum für Seelische Gesundheit am Asklepios Klinikum Harburg. „Aber es gilt dennoch, möglichst früh zu klären, ob es mögliche Konflikte am Arbeitsplatz gibt.“ Wie Kollegen und Chefs den Rückkehrer unterstützen können und wie lange es bis zur vollen Belastungsfähigkeit braucht, erklärt der Experte in dieser Folge. Weitere Folgen unter https://www.abendblatt.de/podcast