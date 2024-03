Er sagt über sich selbst, dass ihm das Image des „bösen Buben anhaftet, der hart war und kompromisslos, der aber etwas konnte und erreichte“. Jürgen Hunke ist auf jeden Fall einer der Unternehmer, die viele Hamburgerinnen und Hamburger kennen – ob nun als ehemaligen Präsidenten des HSV, als Eigentümer der Kammerspiele, als Inhaber einer der größten Buddha-Sammlungen Norddeutschlands, und so weiter. In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ spricht der 80-Jährige über seinen wahren Reichtum, tägliche Massage und Vermögende, die er mehr in die Pflicht nehmen würde.

https://www.abendblatt.de/podcast/entscheider-treffen-haider

Erfolgreiche Menschen aus Hamburg erzählen, wie sie geworden sind, was sie geworden sind.