Spionageabwehr blamiert. Pistorius beschädigt. Macron mopst sich, Putin grient, Washington verzweifelt. Wie Superprofi und Friedenskanzler Scholz von der eigenen Monsterwaffe Taurus zerlegt wird. Im Mutmachpodcast von Funke starten Paul und Hajo Schumacher mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem in die neue Woche: Unsere Themen: Bezahlkarte und Inselbehaarung. Die drei Tierfetische der Peruaner. Dwayne „The Rock“ und Gedächtnisschwäche beim Burger-Kauf. Designertaschen zerschnippeln und Begräbnisshopping in Kreuzberg. Start in eine große Zeckensaison, das Katzenspiel und die MAD-Chefin. „Unsere 60 sind Eure 30“ - runde Geburtstage und weitere nutzlose Zahlenmystik. Capoeira und kulturelle Aneignung. Plus: Politikerklärer Jörg Quoos weiß, was die Woche wichtig wird. Folge 723.

