Betroffene Familien sollten Notfallsets parat haben, sagen die Hamburger Kinderärztinnen Claudia Haupt und Charlotte Schulz. Sie wissen auch, welche Allergien in welchem Alter auftreten.

Nahrungsmittelallergien spielen in Hamburger Kinderarztpraxen eine größere Rolle. Wobei sie nicht verwechselt werden sollten mit Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten etwa im Hinblick auf Laktose oder Gluten. Oft fangen die Symptome bei einem allergischen Schock mit einem Brennen oder Kribbeln im Mund an, die Lippen können anschwellen, es gibt einen Ausschlag im Gesicht oder am ganzen Körper. Manche Betroffenen fangen an zu husten oder bekommen sogar Atemnot bekommen; ihnen wird schlecht und sie müssen sich erbrechen oder bekommen Kreislaufbeschwerden. In anderen Fällen kommt es auch erst ein, zwei Tage nach dem Verzehr zu einer allergischen Reaktion, die aber nicht bedrohlich ist.

Wie genau die Allergie nachgewiesen wird und warum das manchmal auch im Krankenhaus erfolgen muss, Kinder stückweise Toleranzen entwickeln können, weshalb manche Nahrungsmittelallergien, die Kinder im ersten Lebensjahr entwickeln, später wieder weggehen, in welchen Fällen Eltern unbedingt Notfallspritzen parat haben sollten und wie Kortison helfen kann, erklären Die KinderDocs - das sind Dr. Claudia Haupt und Dr. Charlotte Schulz vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte Hamburg - im gleichnamigen Podcast des Hamburger Abendblatt.

