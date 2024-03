Ein Gespräch mit Holger Bodendorf über seine Fünf-Sterne-Superior Nobelherberge Landhaus Stricker in Tinnum, sein hauseigenes Sternerestaurant Bodendorf’s und Auszeichnungen.

Holger Bodendorf ist Koch aus Leidenschaft, hat seine Ausbildung in den 80er Jahren an der Ostsee gemacht. Seit mehr als 30 Jahren lebt der gebürtige Heilighafener auf der Insel und führt seit mehr als 20 Jahren das Landhaus Stricker in Tinnum, ebenso lange hält der Wahlinsulaner mit seinem Restaurant Bodendorf’s einen der begehrten Michelin-Sterne. Im vergangenen Jahr wurde Bodendorf vom Schlummer Atlas als Hotelier des Jahres ausgezeichnet.