Der international gefragte Schauspieler spricht sehr persönlich über seine Verbindung zu Harry Potter, seine Kindheit und seinen Weg zum Erfolg.

Fans der magischen Welt rund um Harry Potter kennen Oliver Masucci aus dem Film „Fantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse‟ – als Anton Vogel, scheidender Präsident der Internationalen Konföderation der Zaubererwelt. In dieser Folge von „Lumos‟, dem Harry-Potter-Podcast des Abendblatts, spricht der international gefragte Schauspieler („Dark‟, „Er ist wieder da‟) über die Dreharbeiten in London und die Liebe zum Detail bei dieser Produktion. Vor allem aber redet er mit Moderatorin Birgit Reuther sehr persönlich über seine Verbindung zu Harry Potter. Und warum er sich als Kind eines italienischen Gastarbeiters gut mit dessen Außenseiterposition identifizieren kann. Es geht um den Glauben an sich selbst und die Heimat, die Oliver Masucci in seinen Rollen findet. Natürlich erzählt er auch von seinem Engagement am Hamburger Mehr! Theater: Für zehn Vorstellungen spielt er in „Harry Potter und das verwunschene Kind‟ den Severus Snape. Eine komplexe Figur, die ihn besonders fasziniert.

