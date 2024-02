Wolfgang Wolf ist der Mentor des neuen HSV-Trainers Steffen Baumgart. Der Ex-Trainer erklärt die besondere Beziehung der beiden und gibt einen Aufstiegstipp ab.

Ist der HSV eigentlich schon Tabellenführer? Nach dem Heimsieg gegen die SV Elversberg (1:0) schwappt Hamburg auf einer Euphoriewelle, die einen Namen trägt: Steffen Baumgart. Mit seiner ehrlichen und emotionalisierenden Art kommt der neue Trainer gut an bei den Menschen in der Hansestadt. In dieser Folge von „HSV – wir müssen reden“ erfahren Sie mehr über den Menschen Steffen Baumgart und wie er zu dem Trainer geworden ist, der den HSV nun zurück in die Bundesliga führen soll.

Zu Gast ist Ex-Trainer Wolfgang Wolf, der Baumgart als Spieler in Wolfsburg kennenlernte und ihn später als seinen Assistenten zu Hansa Rostock holte. Durch diese gemeinsame Zusammenarbeit entwickelte sich Wolf zum Mentor für Baumgart, der noch heute auf den Rat des Pfälzers setzt.

In dem rund 45-minütigen Gespräch erzählt Wolf, wie er Baumgart nach dessen Aus beim 1. FC Köln dazu riet, auf ein Angebot des HSV zu warten, bevor er zu einem anderen Verein wechselt. Und so kam es dann auch. Nun ist der 66-Jährige davon überzeugt, dass Baumgart beim HSV eine „Ära starten“ wird, indem er den „schlafenden Riesen wachküsst“.

Außerdem erzählt Wolfgang Wolf spannende Anekdoten, wie sich Steffen Baumgart als Spieler verhalten hat und welche Eigenschaften in der Führung einer Mannschaft er sich von ihm abgeguckt hat.

Weitere Folgen unter https://www.abendblatt.de/podcast