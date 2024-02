„Jeder dritte Mensch in den Industrienationen wird irgendwann in seinem Leben Vorhofflimmern erleben“, sagt Professor Dr. Christian-Hendrik Heeger. Schon jetzt handele es sich weltweit um die „häufigste, anhaltende Herzrhythmusstörung“, sagt der Kardiologe, der an der Asklepios Klinik Altona das neu gegründete Department für Rhythmologie leitet. Wie Vorhofflimmern mit einer innovativen Methode effektiv behandelt werden kann, berichtet der Spezialist in dieser Folge. Weitere Folgen unter https://www.abendblatt.de/podcast