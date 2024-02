Wie NDR-Harfenistin Anaëlle Tourret die Klangvielfalt ihres Instruments beschreibt, erfahren Sie in dieser Folge von „Erstklassisch mit Mischke“.

Harfe spielen ist eindeutig nichts für Grobmotoriker: sieben Pedale, einige links, einige rechts, und knapp 47 Saiten für zehn Finger. Auf der Bühne im Großen Saal der Elbphilharmonie sieht man sie regelmäßig, hört sie aber vielleicht nicht immer. Aber wenn, ist es immer ein besonderer Moment. Anaëlle Tourret ist seit 2018 Solo-Harfenistin des NDR-Orchesters, war Schülerin bei Xavier de Maistre und unterrichtet nun als seine Assistentin an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater. Am 10. März rückt sie aus dem Orchester-Verband in die „Pole Position“ neben dem Dirigenten auf, als Solistin in Glières Harfenkonzert. Wie faszinierend Tourret über ihr vielsaitiges Instrument berichtet und wie abwechslungsreich es ist - auch dazu mehr in dieser Folge von „Erstklassisch mit Mischke“.