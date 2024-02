Warum Olaf Scholz auf Friedrich Merz setzt. Wie die Rechten den Standort Deutschland gefährden. Krautfunding, Grasprom und die Mutmachplantage.

Warum Olaf Scholz auf Friedrich Merz setzt. Wie die Rechten den Standort Deutschland gefährden. Krautfunding, Grasprom und die Mutmachplantage. Im Mutmachpodcast von Funke präsentieren Paul und Hajo Schumacher Wichtiges, Witziges und Wirres für die neue Woche. Unsere Themen: Wird Legalisierer Lauterbach zum Heiligen der Kiffer? Anne Frank und der Kugelschreiber. Die tückische Strategie von Hoss&Hopf. Kartoffeleinfalt in Deutschland. Warum Andy Brehme der Coolste war. Ruhepause für die Ampel. Julia Nawalnaja und die Macht der Frauen. Temu, Shein und die Macht der Dummen. Extrafutter für die Tigernacktschnecke. Wann geht es auf der Berlinale wieder um Filme? Plus: Politikerklärer Jörg Quoos verrät, was die Woche wichtig wird. Folge 720.

Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen

Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher

Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren

Klartext Verlag.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de