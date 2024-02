Sie spricht die „Tagesschau“, moderiert das „Hamburg-Journal“ und hat in dieser Woche Premiere als neue Stammkraft in den „Tagesthemen“

Julia Niharika-Sen (57) hat eine besondere Karriere im deutschen Fernsehen gemacht und ist im Moment so erfolgreich wie noch nie. In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ spricht sie über Kinder, die sie sehr früh bekommen hat, über ihren indischen Vater und einen blauen Pass – und warum sie so gern und so viel arbeitet.

Weitere Folgen unter https://www.abendblatt.de/podcast