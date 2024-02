Workation in Südamerika klingt ja toll, aber eine Trennung auf Zeit hat auch viel Schönes. Während Hajo Ruhe in der Atacamawüste sucht, findet Suse neue Freunde am Pazifik. Im Mutmachpodcast von Funke stellen die beiden sich unabhängig voneinander ihren Lebensfragen: Was will ich wirklich? Was bedeutet Glück für mich? Wo möchte ich alt werden? Und wie? Wieviel Freiraum brauche ich und wie fühlt sich Autonomie in einem fremden Land an? Außerdem in dieser Folge: Warum gibt es in Chile Eukalyptuswälder, und wie schmeckt der Pazifik? Was haben die Mapuche mit dem Rapper Waikil gemeinsam? Braucht es Insta, Facebook und Co. wirklich? Was ist eine Käse-Uhr und wie wird man sie los? Plus: Gedankenfluss, Selbstgespräche, ein Schweige-Retreat mit Hunde-Meditation und ein Weißkehlbussard. Folge 719.

Trafkitun - En Vivo von Waikil

Taiñ Wirintukun Mapuche von Waikil auf Youtube

Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher

Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren

Klartext Verlag.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de