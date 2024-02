Alexandra Budde leitet das Qualitätsmanagement im Albertinen Krankenhaus in Hamburg-Schnelsen. Im Podcast erklärt sie, wie sie hohe Standards und Sicherheit in der Klinik erreicht.

Krankenhäuser haben hohe qualitative Anforderungen, was die medizinische und stationäre Betreuung der Patienten, aber auch optimale und sichere Arbeitsbedingungen für das Klinikpersonal angeht. Alexandra Budde ist Leiterin des Qualitätsmanagements im Albertinen Krankenhaus und Albertinen Haus in Schnelsen. In dieser Folge der „Hamburger Klinikhelden“ spricht sie über die Instrumente und Methoden, mit sie und ihr Team systematisch am obersten Ziel der Klinik arbeitet: die Zufriedenheit und Sicherheit der Patientinnen und Patienten. (www.abendblatt.de/podcast).