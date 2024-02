Essen. Zwei Jahre ist die russische Invasion auf die Ukraine her. Die Enwohner sind frustriert, der Wiederaufbau stockt und der Feind rückt vor.

Bombenangriffe, Zerstörung und Tod, diese Aspekte sind seit zwei Jahren ein Teil der grausamen Realität in der Ukraine. Im Februar 2022 überfiel die russische Armee das Land und löste einen blutigen Krieg aus. FUNKE-Reporter Jan Jessen ist seit Kriegsbeginn regelmäßig dort unterwegs und berichtet über die Zustände. In dieser Folge unseres Podcasts „So fühlt sich Krieg an“ hat er mit Einwohnern gesprochen, die ihm einen Einblick in ihr zweites Jahr im grausamen Konflikt geben. Die Folge können Sie direkt hier im Webplayer hören:

Dafür spricht Jessen mit Menschen, die er während des Krieges in der Ukraine schonmal getroffen hat. Eine davon ist Alyona Laptchuk, die ihm erzählt, wie sie nach der Befreiung der Stadt Cherson zu ihrem mittlerweile zerbombten Haus zurückkehrt war, um ihr altes Leben wieder aufzubauen. Das alles ohne ihren Mann, der im Krieg getötet worden ist.

Außerdem schätzt FUNKE-Reporter Jan Jessen die Lage nach dem zweiten Kriegsjahr ein und erklärt, wie sich die Gemütslage der Einwohner immer weiter gewandelt hat. Wie steht es um den Willen der Ukrainer? Wie läuft der Wiederaufbau von zerstörten Dörfern und Städten? Welches fatale Zeichen würde ein russischer Sieg jetzt senden? Hören Sie jetzt in die aktuelle Folge.

Krieg in der Ukraine: Folgen Sie unserem Podcast kostenlos

In unserem Podcast „So fühlt sich Krieg an“ erzählen Betroffene aus der Ukraine ihre Geschichten. Zu Wort kommen Zivilisten und Militärs, Menschen, deren Lebenswirklichkeit vom Krieg bestimmt wird.

Folgen Sie unserem Podcast kostenlos, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder YouTube. Dafür geben Sie einfach „So fühlt sich Krieg an“ in die Suchmaske der jeweiligen Podcastapp ein und klicken auf „Folgen“. Dem Podcast können Sie auch direkt über das „Abonnieren“-Symbol im Podcastplayer am Anfang des Artikels folgen, dann verpassen Sie keine einzige Folge. Neue Folgen finden Sie jeden zweiten Mittwoch in Ihrer liebsten Podcastapp.

Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Podcast? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an ukraine@funkemedien.de.