Bettina Grevel, Leiterin des Ateliers Freistil in Hamburg, spricht über ihre Arbeit von und mit behinderten Künstlern und ihren Documenta-Traum.

Die Kunstpädagogin Bettina Grevel gründete 2010 das Atelier Freistil, ein Projekt der Elbe-Werkstätten und des Vereins Leben mit Behinderung Hamburg. Aktuell arbeiten 36 behinderte Künstler und Künstlerinnen sowie sechs künstlerische Assistenten in dem Atelier, das inzwischen in den Veringhöfen im Stadtteil Wilhelmsburg ansässig ist. Im Podcast „Komplizen für die Zukunft“ erzählt Grevel, was Besucher erleben können, wo es die Kunstwerke zu sehen und zu kaufen gibt und warum sie mit der Gattung „Outsider Art“ nichts anfangen kann.