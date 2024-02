Außerdem: Streiks im Einzel-Handel und den Kinos, Beginn der 74. Berlinale, Angriffe auf Rafah und Donald Trump droht Nato-Ländern

Moin, hallo und herzlich Willkommen.

Heute ist Freitag, der 16. Februar 2024.

Das sind die Nachrichten der Woche.

Wir beginnen mit Nachrichten aus Deutschland:

Der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskij besucht Deutschland.

Er kommt nach Berlin.

Und dann besucht er die Sicherheits-Konferenz in München.

Die Sicherheit-Konferenz gibt es jedes Jahr in München.

Es ist ein Treffen mit Menschen aus der Politik, Wirtschaft, Militär und Experten für Sicherheit.

180 wichtige Politiker aus der ganzen Welt sollen da sein.

Heute, am Freitag, gibt es in ganz Deutschland Streiks im Einzel-Handel.

Streik heißt, die Menschen arbeiten nicht.

Weil sie mehr Geld oder bessere Arbeits-Bedingungen wollen.

Zum Einzel-Handel gehören Supermärkte, Baumärkte, Drogerien, Apotheken, Bäcker und mehr Geschäfte.

Noch bis Sonntag gibt es auch Streiks in Kinos in Deutschland.

Die Streiks sind in Kinos von Cinemaxx und Cinestar.

Deutschland ist für Juden gefährlicher geworden.

Immer wieder greifen Menschen Juden an.

Sie werden verprügelt oder bedroht.

Das ist Juden-Hass oder Antisemitismus.

Seit dem 7. Oktober gibt es wieder mehr Antisemitismus in Deutschland.

Am 7. Oktober startete der Krieg zwischen Israel und der Terror-Gruppe Hamas.

Am Donnerstag startete die 74. Berlinale.

Die Berlinale, das sind die Internationalen Filmfestspiele von Berlin.

Es ist ein großes Film-Festival in Berlin.

In den letzten Jahren waren bis zu 500.000 Gäste auf der Berlinale.

Die Berlinale dauert vom 15. bis zum 25. Februar.

Das Festival zeigt mehr als 200 Filme aus der ganzen Welt.

20 Filme sind im Wettbewerb.

Das heißt, sie können Preise gewinnen.

Der größte Preis ist der Goldene Bär.

Eine Jury entscheidet, welche Filme einen Preis bekommen.

Und jetzt: Die Nachrichten aus der ganzen Welt:

Israel will stärker in Stadt Rafah angreifen.

Rafah ist im Süden des Gaza-Streifens.

Es ist an der Grenze zu Ägypten.

Vorher sind viele Palästinenser nach Rafah geflüchtet.

Die Angriffe sind eine große Gefahr für diese Menschen.

Die deutsche Außen-Ministerin Annalena Bearbock findet die Pläne von Israel nicht gut.

Sie denkt, es ist eine Katastrophe für die Menschen im Süden von Gaza.

Die Nato-Länder sind eine Gruppe.

Wenn ein Nato-Land angegriffen wird, sollen die anderen Nato-Länder helfen.

Die Nato-Länder müssen jedes Jahr Geld für ihr Militär ausgeben.

Der Ex-US-Präsident Donald Trump sagte in dieser Woche:

Wenn ein Nato-Land nicht genug Geld für das Militär bezahlt,

Dann schützt die USA das Land bei einem russischen Angriff nicht.

Donald Trump kann in diesem Jahr wieder US-Präsident werden.

Einige Nato-Länder machen sich jetzt Sorgen.

Deutsche Politiker reden darüber, jetzt mehr Geld für das Militär zu bezahlen.

Und mehrere Politiker aus der Europa wollen eine Atombombe für die Europäische Union.

Zum Beispiel die deutsche SPD-Politikerin Katharina Barley.

Und der deutsche Finanz-Minister Christian Lindner.

Am Sonntag war der 58. Super Bowl in Las Vegas in den USA.

Der Super Bowl ist das Finale der NFL.

Die NFL ist die Football-Liga der USA.

In diesem Jahr spielten die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers.

Die Kansas City Chiefs haben gewonnen.

Mit 25:22 Punkten.

Beim Super Bowl gibt es immer eine Halb-Zeit-Show.

Dort treten große Stars auf.

Viele Menschen freuen sich darauf.

In diesem Jahr machte der Rapper Usher die Halb-Zeit-Show.

Es gab auch einen Auftritt von der Sängerin Alicia Keys.

Und zum Schluss: Die gute Nachricht der Woche:

In der Europäischen Union gibt es bald das Recht auf Reparatur.

Das heißt: Die Menschen müssen Geräte reparieren lassen können.

Zum Beispiel: Staub-Sauger, Wasch-Maschinen und Handys.

Mit dem neuen Gesetz soll es weniger Technik-Müll geben.