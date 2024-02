Gästeführerin Melanie Vetter erzählt von ihrer magischen Stadtführung, die von der Geschichte rund um den berühmten Zauberer inspiriert ist.

Wie viel Magie liegt in Hamburg verborgen? Wo zwischen Alster und Elbe können wir uns ein wenig wie in Hogwarts fühlen? Wo lässt sich in der Innenstadt der Gryffindor-Löwen finden? Und existieren in der Stadt womöglich sogar mehrere Winkelgassen? Bei Lumos, dem Harry-Potter-Podcast des Hamburger Abendblatts, ist dieses Mal Melanie Vetter zu Gast. Die gelernte Buchhändlerin ist seit 2016 vom Tourismusverband Hamburg geprüfte Tourbegleiterin. Auf ihrer im wahrsten Sinne zauberhaften Stadtführung mixt sie Harry-Potter-Wissen mit Hamburg-Geschichte. Und die Gruppen werden auch immer mal wieder locker und charmant auf ihr magisches Know-how geprüft. Es geht vom Hamburger Rathaus über den Jungfernstieg bis in die Deichstraße und zum Michel. Bei der Buchhandlung Felix Jud kann man sich ein wenig wie bei Flourish & Blotts fühlen. Und der Brunnen der Maulenden Myrte liegt ebenfalls auf dem Weg. Ein Spaß für die ganze Familie. Und ab und an laufen da sogar die Malfoys oder ein Dumbledore mit.