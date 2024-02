Hamburger wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Er sagt: „Ich bin der Täter, ich habe kein Mitleid verdient.“ Wie sehr Alkohol die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt.

Eben noch standen die Passanten an einer roten Ampel. Plötzlich schoss ein Auto heran, erfasste sie – und erzeugte unfassbar viel Leid. Eine junge Frau starb an den Folgen ihrer schweren Verletzungen, ein Mann wurde so schwer verletzt, dass sein Leben über viele Jahre massiv beeinträchtig ist. Später muss sich der Fahrer des Wagens vor Gericht verantworten. Ihm wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Er war deutlich zu schnell unterwegs und mit 1,5 Promille erheblich alkoholisiert. So hätte er sich niemals ans Steuer setzen dürfen. Im Prozess sagte der Hamburger. „Ich bin der Täter, ich habe kein Mitleid verdient.“