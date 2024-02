Heute geht es um die Zukunft des sogenannten Weißen Hauses an der Alster, in dem bisher das US-Generalkonsulat untergebracht war. Weitere Themen: Es gibt Streit um einen Gast, den die AfD ins Rathaus einladen will, beim Konzern New Work wird auch am Top-Management gespart – und wir haben Neuigkeiten vom Elbtower.