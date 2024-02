Als Claude Monet im Alter von 80 Jahren erneut seine weltberühmte japanische Brücke malte, waren die Farben deutlich trüber und die Konturen sehr viel unschärfer als zwanzig Jahre zuvor. Der Grund: Der große Impressionist litt an Grauem Star.

Monet zählt zu den prominentesten (frühen) Patienten, doch der Graue Star ist bis heute weit verbreitet: Die Operation einer Katarakt, wie Mediziner die Eintrübung der Augenlinse nennen, wird allein in Deutschland jedes Jahr rund 900.000 Mal durchgeführt, ist damit einer der häufigsten Eingriffe. Warum eine Operation äußerst effektiv ist, erklärt Professor Dr. Marc Schargus, Chefarzt der Abteilung für Augenheilkunde an der Asklepios Kinik Nord-Heidberg, in dieser Folge.